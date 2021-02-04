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Drone uçuşu yaptıracak kurumların beş gün öncesinden izin almaları gerek

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Drone uçuşu yaptıracak kurumların beş gün öncesinden izin almaları gerek
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 Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, İnsansız Hava Aracı (drone) uçuşu yaptıracak kurumların beş gün öncesinden Sivil Havacılık Dairesi'ne bildirim yapmaları gerektiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İnsansız Hava Aracı (drone) uçuşu yaptıracak kurumların güvenli uçuş sağlanması açısından uçuş yapılacak bölgenin notamlanması için, uçuş yapılacak bölgenin koordinatlarını ya da bölgenin ismini, yapılacak gün ve saat aralığını en az beş gün öncesinden Sivil Havacılık Dairesi'ne bildirmeleri gerektiği vurgulandı.  

Ayrıca Ercan ve Geçitkale havalimanları merkez olmak üzere 8 kilometrelik alan içerisinde drone uçuşu yapılması istendiğinde, koordinasyon kurulabilmesi için en az bir hafta öncesinde yine Sivil Havacılık Dairesi'ne müracaat edilmesi gerektiği belirtildi.

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