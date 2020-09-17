Dr.Fazıl Küçük Burslarını kazananlar belirlendi

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak adına başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere 2017 yılından itibaren burs veren Dr. Fazıl Küçük Vakfı, bu yıl da burs başvurularını değerlendirerek burs kazananlar belirlendi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı'ndan verilen bilgiye göre, Vakıf mütevelli heyetinin belirlediği öğrencilerin bilgileri üniversitelere ulaştırılmış üniversitelerin onayı sonrasında bursları geçerli olacağı bildirildi..

Önümüzdeki günlerde onayları alınan öğrencilere vakıf sekreterliği aracılığı ile bilgi verileceği belirtildi.