banner583
banner590
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
92 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
58 0
 
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
18 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
126 0
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
44 0
Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!
Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!
160 0
Zihnili Kütahya çıkışta
Zihnili Kütahya çıkışta
106 0
banner529
banner570

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde panik

banner476

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün 2 hemşirenin PCR testinin pozitif çıkmasının ardından 3üncü hemşire de pozitif çıktı, 1 hasta ise yoğun bakıma yatırıldı

banner577
Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde panik

Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibi Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çok yoğun çalışma yapıyor.

Göğüs yoğun bakım servisinde çalışan 2 hemşirenin, dün akşam saatlerinde koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlanması sonrası, temaslı hastalar, hemşireler ve doktorlara PCR yapılarak temaslıların tespiti çalışmaları başlamıştı.

GÖĞÜS YOĞUN BAKIMDA ALARM

Hastane göğüs yoğun bakım servisindeki 2 hemşirenin koronavirüse yakalanmasının ardından servisini kapatılarak ilaçlanması ve hastaların başka servise aktarılması çalışması gündeme alınmıştı.

Hemşirelerin temaslı diğer hemşireleri ve bazı doktorlar da temaslı oteline karantinaya alınırken Kıbrıs Objektif haber merkezimizin elde ettiği bilgiye göre gece geç saatlerde bir hemşirenin test sonucu daha pozitif çıktı.

HASTANE LOJMANINDAKİ HEMŞİRELER DE TEMASLI

PCR testi pozitif çıkan hemşirelerin birinin hastanedeki hemşire lojmanında kaldığı ve lojmandaki temaslı hemşirelerin de temaslı oteline toplandığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMA 1 POZİTİF HASTA ALINDI

Hastane covid-19 yoğun bakım servisine 1 hasta yatırıldı. PCR testi pozitif çıkan bir hastanın covid-19 tedavisi yoğun bakımda devam edecek.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.