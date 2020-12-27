Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde panik

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün 2 hemşirenin PCR testinin pozitif çıkmasının ardından 3üncü hemşire de pozitif çıktı, 1 hasta ise yoğun bakıma yatırıldı

Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibi Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çok yoğun çalışma yapıyor.

Göğüs yoğun bakım servisinde çalışan 2 hemşirenin, dün akşam saatlerinde koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlanması sonrası, temaslı hastalar, hemşireler ve doktorlara PCR yapılarak temaslıların tespiti çalışmaları başlamıştı.

GÖĞÜS YOĞUN BAKIMDA ALARM

Hastane göğüs yoğun bakım servisindeki 2 hemşirenin koronavirüse yakalanmasının ardından servisini kapatılarak ilaçlanması ve hastaların başka servise aktarılması çalışması gündeme alınmıştı.

Hemşirelerin temaslı diğer hemşireleri ve bazı doktorlar da temaslı oteline karantinaya alınırken Kıbrıs Objektif haber merkezimizin elde ettiği bilgiye göre gece geç saatlerde bir hemşirenin test sonucu daha pozitif çıktı.

HASTANE LOJMANINDAKİ HEMŞİRELER DE TEMASLI

PCR testi pozitif çıkan hemşirelerin birinin hastanedeki hemşire lojmanında kaldığı ve lojmandaki temaslı hemşirelerin de temaslı oteline toplandığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMA 1 POZİTİF HASTA ALINDI

Hastane covid-19 yoğun bakım servisine 1 hasta yatırıldı. PCR testi pozitif çıkan bir hastanın covid-19 tedavisi yoğun bakımda devam edecek.