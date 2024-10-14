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Dr.Ahmet Özant FEMS Yönetim Kuruluna seçildi

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr.Ahmet Özant Roma’daki Genel Kurul’da FEMS Yönetim Kuruluna seçildi

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Dr.Ahmet Özant FEMS Yönetim Kuruluna seçildi
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr.Ahmet Özant Roma’daki Genel Kurul’da Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu (European Federation of Salaried Doctors- FEMS) Yönetim Kuruluna seçildi.
Özant yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 yıl önce üye oldukları FEMS’in Roma’da yapılan Genel kuruluna Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak üç kişiden oluşan delegasyonla katıldıklarını belirtti.  Genel Kurul toplantılarında delegasyonların önünde, örgüt isimlerinin kısaltılmış hali ve ülke bayraklarını içeren isimliklerin bulunduğuna değinen Özant, Genel Kurul gündeminde her üç yılda bir yapılan yeni yönetim kurulunun seçimlerinin de yer aldığını kaydetti.
KTTB Başkanı Özant, uzun yıllardır yönetimde yer almayı hedefleyen delegasyonlar olarak, yaptıkları çalışmalar sonucunda, “denetçi” olarak adaylığının Roma’daki Genel Kurul’da oy birliği ile onaylandığını kaydetti.   Özant, “Bu hem ülkemiz hem de meslek örgütümüz için önemli bir gelişmedir. KTTB delegasyonları olarak, güzel bir ekip ruhu ve dayanışması ile bu sonuca ulaşılmıştır. Yönetimde daha aktif görevlere ulaşmanın ilk adımı olarak kabul edilen bu görevi başarı ile yerine getirip kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.
Yönetimin tamamen değiştiği Genel Kurul’da Başkan olarak İtalya’dan Alessandra Spedicato seçildi ve görevi 2 dönem başkanlık yapan Portekizli Joao De Deus’dan devraldı.
 
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