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Drag yarışı nedeniyle Akıncılar I. Tünel yolu kapalı olacak

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Drag yarışı nedeniyle Akıncılar I. Tünel yolu kapalı olacak
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından 09 Eylül 2022 Cuma günü, 17:00 - 22:00 saatleri arasında ve 10 Eylül Cumartesi günü ise 17:00 - 23:00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı - Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecektir.
Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecektir.
Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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