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Dr. Suat Günsel, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Nişanı ile taltif edildi

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YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e, Türk dünyasına kültür sanat ve eğitim alanlarında yaptığı katkılar nedeniyle Tataristan Cumhuriyeti Devlet Nişanı takdim edildi

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Dr. Suat Günsel, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Nişanı ile taltif edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Tataristan Cumhuriyeti arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi, kültürel bağlarının güçlendirilmesi ve Türk dünyasına kültür sanat ve eğitim alanlarında yaptığı katkılar nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e Tataristan Cumhuriyeti Devlet Nişanı takdim edildi. 
Tataristan Cumhuriyeti Devlet Nişanı, Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kültür Konseyi Üyesi ve Cumhurbaşkanı danışmanı, Elabuga Devlet Tarihi-Mimari ve Sanat Açık Hava Müzesi Genel Müdürü Rudenko Gulzada Rakipovna tarafından takdim edildi.  
Dr. Suat Günsel, daha önce de aralarında Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Gagavuzya, Moldova, Kırım, Udmurtya Cumhuriyeti gibi ülkeler ve TÜRKSOY, İslâm Konferansı Teşkilâtı, Oxford Europe Business Assembly, Uluslararası Sokrates Komitesi, Forbes gibi kurumlar tarafından pek çok devlet nişanı, uluslararası ödül ve fahri doktora unvanlarına değer görüldü. 
Beraberindeki heyetle birlikte Yakın Doğu Oluşumu’na yaptıkları ziyaretin, Kuzey Kıbrıs ve Tataristan Cumhuriyeti arasında kültür sanat, turizm ve eğitim alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesi açısından oldukça faydalı geçtiğini söyleyen Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kültür Konseyi Üyesi ve Cumhurbaşkanı danışmanı Rudenko Gulzada Rakipovna, “Ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs arasında kültür sanat, eğitim, turizm ve sağlık alanlarında  iş birlikleri geliştirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle, Tataristan Cumhuriyeti‘nin arması ve bayrağının renklerini taşıyan Tataristan Cumhuriyeti Devlet Nişanı’nı Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e takdim etmekten dolayı onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.


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