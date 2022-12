“Dr. Suat Günsel Camisi, herkesin hayranlığını kazanacak”

Özbek sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı sergi, YDÜ’de sanatseverlerle buluştu. Kıbrıs’ın en büyük mabedi Dr. Suat Günsel Camii’nin tavan süslemelerini yapan sanatçı Isakdjanov, “Dr. Suat Günsel Camisi, yıllar geçse bile güzelliği ve ihtişamıyla birden fazla neslin hayranlığını kazanacak” dedi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 431’inci sergisi olma özelliğini taşıyan ve Özbek kültürünü sanatseverlerle buluşturan “Özbekistan Sanatçıları Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan eserleri bir araya getiren sergi, 30 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.Özbekistan’ın tarihi, kültürü ve ulusal motiflerini tanımlayan minyatür tekniğinde yapılmış sanat çalışmalarının yanı sıra “Büyük İpek Yolu”, “Hüma Kuşu”, “Hive”, “Avcılık” isimli eserleri de sanatseverlerle buluşturan bu özel sergi, 52 eserden oluşuyor.Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Özbekistan Cumhuriyeti Sanatçıları adına Khasan Isakdjanov birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, sanatçılara Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından ödülleri takdim edildi.Sanatçılardan Khasan Isakdjanov, Djaloliddin Ashrapov, Alovuddin Ashrapov, Latipdjan Sadıkov, Makhmudjan Yakubdjanov, Mamurjon Najmutdinov, Dilshad Dadamatov, Odiljon Kamalov ve Doniyor Isakdjanov; Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın elinden, Alasya Ödülleri kapsamında resim sanatçılarına verilen “Fergânî Ödülü”nü aldı.Serginin açılış konuşmasına Türk dünyasının birbirine güçlü bağlarla bağlı olduğunu vurgulayarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Her ne kadar ayrı topraklarda ayrı sınırlara sahip olsak da Türk dünyasını oluşturan ve bir arada tutan unsurların başında kültür, eğitim ve sanat geliyor” ifadelerini kullandı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin eserleri ve sanatçıları ile birlikte her gün biraz daha ilerleyerek adını tüm dünyaya duyurduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bugün üç yıl içerisindeki 431’inci sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Kısa sürede çok yol katettik. Çünkü, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yükselen sanat, bilim ve teknoloji ile yoğrulan her bir proje; varlığını geleceğe taşıma kararlılığı taşıyan ülkemizin can suyudur” dedi.Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sanat ve bilimden aldığımız güçle doğan bu üretkenlik Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri arasındaki konumunu da çok önemli bir seviyeye taşıdı. Times Higher Education ve ODTÜ URAP’ın sıralamalarının ardından, AD Scientific Index 2023 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer alırken, Türkiye genelinde 5’inci sırada Avrupa’da ise 408’inci sırada yer aldı. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.Özbekistanlı sanatçılar adına konuşan Khasan İsakdjanov ise sanat çalışmalarına bir süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sürdürmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasını, “Eserlerimizin, Türk dünyasından pek çok ülke sanatçısının eserlerini tek bir çatı altında buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenecek olması bizler için büyük bir gurur” ifadesini kullandı.Kıbrıs’ın en büyük mabedi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin tavan süslemelerini de yaptıklarını hatırlatan Isakdjanov, “Eminiz ki; Dr. Suat Günsel Camisi, yıllar geçse bile güzelliği ve ihtişamıyla birden fazla neslin hayranlığını kazanacak. Kıbrıs mimarisinin ve sanatının incisi olacak. Bizler bu camiye sevgi ile Özbekistan’ın izlerini bırakıyoruz” dedi.