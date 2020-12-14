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Dr. Sibel Siber karantinada

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Dr. Siibel Siber Cumartesiöğle sonrası öksürük, nefes darlığı şikayeti ile muayene ettiğibir hastasının Covid testinin pozitif çıktığını açıklayarak kendisinin de temaslı olduğu için karantinaya girdiğini belirtti

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Dr. Sibel Siber karantinada
 
 
KKTC eski başbakanlarından Dr.Sibel Siber, muayene ettiği bir hastasının PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu ve kendisinin de karantinaya girdiğini açıkladı.
Kendi sosyal medya hesabından bu bilgiyi paylaşan Sibel Siber doğum günü olan dün karantinaya girmiş oldu.
Dr.Siber’in açıklaması şöyle:
“Cumartesi (12 Aralık) öğle sonrası öksürük, nefes darlığı şikayeti ile muayene ettiğim bir hastamın Covid testi pozitif çıktı. Bugünden itibaren birinci derecede temaslı olmam nedeniyle izoleyim…
Maalesef korktuğumuz gibi kış aylarının gelmesiyle hastalık yayılmaya başladı. Yerel bulaş arttı. Kısacası artık covid içimizde… Sessiz taşıyıcıları unutmayalım…O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Gözlemlediğim kadarıyla genel olarak bir rehavet içindeyiz… Maske mesafe kuralına uyulmadığı takdirde tablo hızla kötüleşebilir. AMAN DİKKAT!..
Ağlamamak, ağlatmamak için lütfen, ELMAS kuralı; El hijyeni, Maske, Mesafe…”
 
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