Dr. Ruso, Covid-19’u yendi

Korona virüse yakalanan Acil Durum Hastanesi Doktoru Derlen Özgeç Ruso, tedavisini tamamladı ve negatife döndü. Ruso, “Hastalığı hastane yatışı gerektirmeden atlatabiliyorsam bunu aşı yaptırmış olmaya borçluyum” dedi





Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, Covid-19 ile mücadeleyi kazandı.

Yaklaşık bir hafta önce test sonucu pozitif çıkan Dr. Ruso dün itibariyle covid-19 sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Dr. Derlen Özgeç Ruso, “Aşı hayat kurtarır” dedi.

Dr. Derlen Özgeç Ruso'nun paylaşımı şöyle:

“Benim için Covid-19 süreci sonlandı.. Süreç iyiye gitti. Şunu bir kez daha söyleyebiliriz ki;

AŞILAR HAYAT KURTARIR. Test sonucum pozitif geldiğinde endişeliydim çünkü Astım vb. ek hastalıklarım vardı. Aşı olmayan birçok astım hastasının hatta birçok genç hastanın bu süreci ağır geçirebildiklerini biliyoruz. Ancak etkin aşıların hastane yatışlarını ve yoğun bakım yatışlarını azalttığı bilimsel bir gerçektir. Bu süreçte aktif şikayetlerim oldu (ateş, öksürük, baş ağrısı, eklem ağrıları vb.). Ancak hastalığı hafif-orta şiddette hastane yatışı ve yoğun bakım takibi gerektirmeden geçirdim. Ek hastalıklarım olmasına ve risk grubunda olmama rağmen hastalığı hastane yatışı gerektirmeden atlatabiliyorsam bunu aşı yaptırmış olmaya borçluyum. O nedenle aşı olan da hasta oluyor, aşılar bir işe yaramıyor, mademki bulaşacağız niye aşı yaptırıyoruz gibi söylemler doğru değildir. Evet aşı olsanız da hastalığı bulaşma ve bulaştırma ihtimaliniz vardır (daha düşük oranlarda) ancak hayatınızı kurtarmaktadır. Hayatınızı kurtarırken sizi dokunulmaz kılmamaktadır. Aşının yanında halen korunma önlemleri olan fiziki mesafe, maske ve hijyen kurallarına da uymamız gerekmektedir. Süreç gerçekten zorlu olabiliyor o nedenle sevdiklerinizi, risk grubundaki kişileri özenle korumaya devam edin.

Tüm sağlık çalışanları bu süreçte risk altında çalışmaya devam ediyor ve koşullar tüm sağlık çalışanları için zorlu. Herkes yorgun ve yıpranmış durumda. Dilerim ki bundan sonraki süreç çalışmaya devam eden arladaşlarım için de daha insani koşullarda olabilir.”

