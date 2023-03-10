Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, göreve gelir gelmez Alayköy Belediye binası önünde bulunan Dr. Fazıl Küçük Büstü’nü restore ettirdi. Amcaoğlu, “Dr. Küçük’ün anısını yaşatmak tarihi görevimizdir” dedi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ve HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Mehmet Küçük, ziyarette yaptığı konuşmada, Vakıf olarak Dr. Küçük’ün anısını yaşatmak ve yeni nesillere en doğru biçimde aktarmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, yürüttükleri çalışmalar hakkında Amcaoğlu’na bilgi verdi. Mehmet Küçük, milli mücadelenin bitmediğini, gençliğe bunları aktararak gelecekte aynı kötü günlerin yaşanmamasını arzu ettiklerini belirtti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da yaptığı konuşmada, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk Toplumunun önemli isimlerinden biri olduğunu anımsatarak “Dr. Küçük milli mücadeleyi ilk başlatan, topluma önderlik eden, bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan toplum liderimizdir” dedi.

Dr. Küçük’ün hekim, gazeteci, siyasetçi ve devlet adamı kimliği ile topluma büyük hizmetler verdiğini vurgulayan Amcaoğlu, Dr. Küçük ve Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin bilinmesinde Vakfın çalışmalarının büyük önemi bulunduğuna dikkati çekti.

Dr. Küçük’ün anısını yaşatmanın tarihi bir görev olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Amcaoğlu, bu konuda vakıf çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Amcaoğlu, göreve gelir gelmez Alayköy Belediye binası önünde bulunan Dr. Fazıl Küçük Büstü’nü restore ettiklerini, büstün çevresinde peyzaj çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, bu konudaki çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

