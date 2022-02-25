"Dr. Küçük ve Halkın Sesi 80 Yaşında" belgeseli çekimleri başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın Sesi gazetesinin 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BRTK’da yayınlanacak olan "Dr. Küçük ve Halkın Sesi 80 yaşında" adlı belgeselin çekimlerine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada Dr. Küçük’ün özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin lideri olduğunu, Halkın Sesi gazetesinin de ulusal mücadelemizde büyük bir yeri ve önemli hizmetleri bulunduğunu vurguladı.

Söz konusu belgeselin, Halkın Sesi gazetesinin 80. yıl dönümü olan 14 Mart 2022 tarihinde BRTK’da yayınlanması bekleniyor.

