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Dr. Küçük olmasa Kıbrıs davası olmazdı

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Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük’e yapılan saldırıyı kınadı ve saldırıyı gerçekleştiren kişiyi özür dilemeye çağırdı.

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Dr. Küçük olmasa Kıbrıs davası olmazdı
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 Bora Akkuş’un mesajı şöyle: Milli davamızın liderlerinden Dr.Fazıl Küçük, bizi temsil eder. Milli davamızı, mücadelemizi simgeler... Ona söylenecek bir söz, tüm KKTC’ye söylenmiş demektir... Öncelikle Dr. Küçük’ün simgelediği büyük mücadelenin ne olduğunu, Kıbrıs Türk Halkı için neyi ifade ettiğini bilmek için Kıbrıs tarihini öğrenmek, sorgulamak ve ona göre yorumlamak lâzımdır... Bilinsin ki Dr. Fazıl Küçük ve bu davaya gönül vermiş can vermiş dedelerimiz ninelerimiz olmasaydı, Kıbrıs davası diye bir mesele olmaz ve bugünlere ulaşılamazdı. Tıpkı diğer Liderimiz Rauf Raif Denktaş gibi… Bu müstesna insanları siz beğenmediniz diye yok sayarak üzerlerinden ahkâm kesmek, Hatsiz bir yazarın talihsiz olarak nitelendirdiğimiz bir yorumundan başka birşey değildir.. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün geçmişte belirttiği gibi; “ Biz ilhamı Şam’dan değil Atatürk’ün büyük inkılâbını yarattığı anavatan Türkiye’den alıyoruz.” Bu bilinç ve inançla herkesi saygıya davet eder, şanlı tarihimizin yapı taşlarına yakışık almayacak sözleri söyleyen şahsın, tüm Kıbrıs Türk halkına bir özür borcu olduğunu vurgulamak isterim.”
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