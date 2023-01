“Dr. Küçük, çağdaş Türk Milliyetçisi ve laikliğin eksiksiz savunucusuydu”

Gazeteci Hasan Hastürer, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün, çağdaş Türk Milliyetçisi ve laikliğin eksiksiz savunucusu olduğuna vurgu yaptı ve “Özellikle laiklik konusunda yıllar önce gösterdiği hassasiyetin ne kadar yerinde olduğu şimdi yaşananlarla çok daha iyi anlaşılıyor” ifadelerini kullandı

Gazeteci ve köşe yazarı, emekli öğretmen, Hasan Hastürer, Liderimiz Dr. Küçük’le ilgili HALKIN SESİ’nin sorularını yanıtladı.

Hastürer, Dr. Küçük’ün her zaman halkı kucaklayan bir lider olduğunu ve hiçbir zaman popülist bir yaklaşım içinde olmadığını vurguladı.

Dr. Küçük’ün bazı politikacılar gibi devlet olanaklarını ailesi ve yakın çevresi için değerlendirmediğine vurgu yapan Hastürer, onun toplumsal mücadele için halk için hep verdiğinin altını çizdi.

Dr. Fazıl Küçük’ün, çağdaş Türk Milliyetçisi ve laikliğin eksiksiz savunucusu olduğuna vurgu yapan Hastürer, şimdiki politikacıların onun görüş ve ilkelerine sahip çıkamadığına dikkat çekti.

Hasan Hastürer’in Dr. Küçük’le ilgili sorularımıza karşılık verdiği röportaj şöyle:

“Kıbrıs Türk Halkı, 1878’den 20. Yüzyılın ilk çeyreğine lidersizliğin ağır bedelini ödedi.

Dr. Fazıl Küçük, yoksulluğa mahkum edilmeye çalışılan Kıbrıs Türk Halkı’nın önce doktoru, sonra lideri oldu. Hakla haftanın belirli günlerinde ücretsiz muayene, basit bir yardımseverlik değildi. Dr. Fazıl Küçük, bunu popülist bir anlayışla ya da basit hesapla yapmadı. Ancak oradan başlayan sıcak iletişim, Kıbrıs Türk Halkını liderine kavuşturdu.

Dr. Fazıl Küçük, İngiliz Sömürge döneminde, İngiliz İdaresiyle yakın ve sıcak ilişki içinde olmayı denemedi. Azınlık anlayışını ilk terk edip siyasi Türk Kimliğini öne çıkarak partileşmenin önderliğini de yaptı. Dr. Fazıl Küçük’ün kolları her zaman halkı kucaklayacak şekilde açık oldu. Halktan kopuk liderlik olamayacağının en canlı örneğiydi.

Dr. Fazıl Küçük’ün hipokrat yemini sadece tıp doktorluğu için geçerli değildi. Hipokrat yeminin ruhunda var olan adalet anlayışı Dr. Fazıl Küçük’ün hayatının her döneminde, vaz geçilmez ilkesiydi. Kimse Dr. Fazıl Küçük’ün her hangi bir icraatında yolsuzluk ve şahsi kazanç göremez. Ailesinden gelen mal varlığı hayatına şekil vermedi. En popüler fotoğrafları halkın içindeki fotoğraflarıdır. Göçmenlerin yaşamını onlarla sık sık beraber olarak yaşayarak bildi.

Gün geldi Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşamasını istedi. Türkiye ile uyum içinde hareket etti. Gücü farklı düşünenlere karşı yeterince belirleyici olamadı. Dr. Fazıl Küçük, politikacıdan öte bir lider ve beraberinde devlet adamıydı.

Acı ama gerçek. Kıbrıs Türk Halkı, bu toprakları vatan yaparak yaşama mücadelesi verirken, bazıları, olanakları ailesi ve yakın çevresi için değerlendirdi. Dr. Fazıl Küçük, siyaset yaptığı sürece, kazanmadı. Tam tersi toplumsal mücadele için halk için verdi. Kimse geriye dönük Dr. Fazıl Küçük’ün onurlu mücadelesine leke süremez.

Dr. Fazıl Küçük, siyasete erken yaşta veda ettirildi. Ulusal duyarlılık ve Anavatan saygısı, sevgisiyle, hizmet ömrünün kısaltılmasını sineye çekti. Engellenmeseydi, Dr. Fazıl Küçük çok daha uzun süre siyasette varlığını sürdürürdü. Barışçıl yaklaşımıyla toplumsal barış, tehdit altında olmaz.

Dr. Fazıl Küçük, çağdaş Türk Milliyetçisi ve laikliğin eksiksiz savunucusuydu. Özellikle laiklik konusunda yıllar önce gösterdiği hassasiyetin ne kadar yerinde olduğu şimdi yaşananlarla çok daha iyi anlaşılıyor. Liderlerin görüşlerinin ağırlığı, yıllar sonra da geçerliliğini korumasıyla anlaşılır.

Bugün O'nun ilkelerine ve düşüncülerine sahip çıkılıyor mu? Keşke bu soruya EVET yanıtını verebilseydim. Başbakan, Cumhurbaşkanı, siyasette statü sahibi olmak başka, lider olmak başkadır.”

Okullarda yeterli derecede Dr. Küçük öğretiliyor mu? sorumuza karşılık

Öğretilmiyor” yanıtı veren Hastürer sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında öğretilmeyen Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesidir. O sayfalar olmadan, ya da eksik içerikle olduğu sürece Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadelesi anlatılamaz, öğretilemez.”

Yeni Havalimanı konusuna Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili görüşlerini sorduğumuz Hastürer bu konuda şöyle dedi:

“Havalimanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesi, tartışmasız olması gerekendir. O isim Kıbrıs Türk Halkı’nın liderinin şahsında mücadelesinin, ülkenin ana girişinde yaşatılmasıdır. Bunu bile anlayıp, karara bağlayamayanların Dr. Fazıl Küçük’ü nutuklarında ağızlarına alması bir başka saygısızlıktır. Sussunlar, anmasınlar, bildiri yayınlamasınlar.

Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi ve sevenleri, anma törenlerinde, Dr. Fazıl Küçük’e saygısı olmayanlarla bir arada olmazsa, barışçıl bir uyarı şekli olacağına içtenlikle inanırım.”