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Dr. Karavelioğlu KAMU-SEN’i ziyaret etti

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Dr. Karavelioğlu KAMU-SEN’i ziyaret etti
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adayı Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu bugün Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Kamu-
Sen Başkanı Metin Atan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Görüşmede Dr. Karavelioğlu, Genel Başkan seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerden ve ülkemizde yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerileri ve yönetim vizyonu hakkında Kamu-Sen yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise Ahmet Karavelioğlu’na yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı teşekkür etti ve başarılar diledi.
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