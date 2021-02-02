Dr. Gülgün Vaiz, emekli oldu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Kardiyoloji Servisi Şefi Dr. Gülgün Vaiz, emekliye ayrıldı.

Bugüne kadar yaklaşık olarak 50 bin hastayı tedavi eden Dr. Vaiz, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılması, hastalarını hüzne uğrattı.