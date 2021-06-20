Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Babalar Günü'nü kutladı

Babalar Günü nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu kutlama mesajı yayınladı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu mesajı şöyle:

Başta Kıbrıs Türkü’nün ölümsüz babası, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ve yaşamımızın her anında varlıklarıyla bize güç katan tüm babalarımızın BABALAR GÜNÜ kutlu olsun.

Dr. FAZIL KÜÇÜK VAKFI YÖNETİM KURULU

