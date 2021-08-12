Dr. Fazıl Küçük Vakfı'ndan, Kanlı'ya ziyaret

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ile görüştü. Ziyarette konuşan Dr Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, tarihi yeni nesillere aktarmak için Vakıf ile BRT’nin müşterek olarak neler yapabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı da Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesi Lideri Dr Fazıl Küçük’ün ortaya koyduğu çabalar ve yayıncılığa verdiği önemi çok iyi bildiklerini ve asla unutulmayacağını söyledi. Kanlı, Dr Küçük’ün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kurulmasına da çok büyük katkılar sağladığını belirtti.Halkın Sesi gazetesinin her sayfasının geçmişten günümüze bir tarih olduğunu da ifade eden Özer Kanlı, o sayfalardan başlayarak bir takım programlar yapılabileceğini, Dr Küçük’ün hayat hikayesi, yaşadıkları ve yazdıkları üzerinde durulabileceğini ifade etti. Özer Kanlı, bu tip belgeseller hazırlamanın BRT’nin görevi olduğunu vurguladı.