Dr. Fazıl Küçük Vakfı Bursu verilecek

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk Halkı’nın, varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için geleneksel olarak her yıl verdiği “DR. FAZIL KÜÇÜK BURSU” bu yılda verilecek.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Vakfı bursları, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacak.

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularını 21 Ağustos, 2023 tarihinden itibaren Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapabileceği ve başvuruların 15 Eylül, 2023’de sona ereceği belirtildi.

Burslara başvurmak isteyenlerin 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, detaylı bilginin, mesai saatleri içerisinde 0533 872 0919 numaralı telefondan Fatoş Kızılyürek’ten alınabileceği kaydedildi.