“Dr. Fazıl Küçük, milletimizin kalbinde ölümsüzleşti”

Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret eden TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, Dr. Küçük’ün vatanseverliği ve mücadele azmi ile tarihe damgasını vurduğunu ifade etti

Ülkede temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile birlikte dün Dr. Fazıl Küçük Müzesini ziyaret etti.Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük tarafından karşılanan ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi Sorumlusu Fatoş Kızılyürek tarafından müzeyi gezdirilen Şentop, müzeyi çok beğendiğini ifade etti.Şentop, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi lideri değerli kişilik merhum Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze olduğunu vurguladı.Mustafa Şentop, ömrünü Kıbrıs Türkü'nün hizmetine adamış, Kıbrıs davasının unutulmaz lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vatanseverliği ve mücadele azmi ile tarihe damgasını vurduğunu ve milletimizin kalbinde ölümsüzleştiğini vurguladı.Şentop, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, daima birlikte, daha parlak yarınlara ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.