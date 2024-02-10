banner913
banner932
Meteorolojiden toz uyarısı…
Meteorolojiden toz uyarısı…
14 0
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
22 0
 
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
126 0
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
19 0
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
17 0
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
1.2B 0
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
150 0
banner1012
banner985

“Dr. Fazıl Küçük, milletimizin kalbinde ölümsüzleşti”

Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret eden TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, Dr. Küçük’ün vatanseverliği ve mücadele azmi ile tarihe damgasını vurduğunu ifade etti

banner974
“Dr. Fazıl Küçük, milletimizin kalbinde ölümsüzleşti”
banner971
Ülkede temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile birlikte dün Dr. Fazıl Küçük Müzesini ziyaret etti.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük tarafından karşılanan ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi Sorumlusu Fatoş Kızılyürek tarafından müzeyi gezdirilen Şentop, müzeyi çok beğendiğini ifade etti.
Şentop, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi lideri değerli kişilik merhum Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze olduğunu vurguladı.
Mustafa Şentop, ömrünü Kıbrıs Türkü'nün hizmetine adamış, Kıbrıs davasının unutulmaz lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vatanseverliği ve mücadele azmi ile tarihe damgasını vurduğunu ve milletimizin kalbinde ölümsüzleştiğini vurguladı.
Şentop, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, daima birlikte, daha parlak yarınlara ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.