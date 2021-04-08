Dr. Fazıl Küçük isminin yeni havalimanına verilmesine tam destek

Tatar, Dr. Fazıl Küçük isminin yeni havalimanına verilmesi konusundaki girişimlere tam destek verdiğini söyledi ve “Bu karar fevkalade önemli ve yerinde bir karar olacak” dedi





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret ederek, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, özgürlük ve bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik saldırılar ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması talimatını verdiğini belirterek, “Ulusal liderimize sahip çıkıyoruz. Dr. Fazıl Küçük kırmızı çizgimizdir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadelenin ve ulusal direnişin Dr. Fazıl Küçük’ün gösterdiği liderlik ve cesaretle ve halkı örgütlemesiyle 1930’lu yıllardan itibaren başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk ulusunun kopmaz bir parçası olarak kendi lideri ve Türk Mukavemet Teşkilatı ile bu coğrafyada verilen mücadeleyle bir devlet sahibi olduğunu tüm dünya ile paylaştığını kaydetti. Tatar “Böyle hadsizlere de meydanı hiçbir zaman boş bırakmayacağız” dedi.

Öte yandan Tatar, Tatar, Başbakan olarak görev yaptığı dönemde, Doktor Fazıl Küçük isminin yeni havalimanına verilmesi konusunun gündeme geldiğini anımsatarak bu konudaki girişimlere tam destek verdiğini söyledi.

Tatar, yeni havalimanın isminin Doktor Fazıl Küçük Havalimanı olmasının fevkalade önemli ve yerinde bir karar olacağını belirterek “Doktor Fazıl Küçük ismini ilelebet yaşatarak hem Türkiye’ye hem bütün dünyaya duyurmak bizlerin görevidir” şeklinde konuştu.

Mehmet Küçük ise konuşmasında, Dr. Fazıl Küçük’e yönelik yapılan saldırılar konusunu ele aldığı ve kendilerini ziyaret ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Küçük, “Halkımız, siyasi görüşü ne olursa olsun Dr. Fazıl Küçük’e sahip çıkmıştır” dedi.



