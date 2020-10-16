Dr. Dizdarlı uyardı: Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyin

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, karantina uygulaması hafife alındığından Kıbrıs’ın güneyinde son günlerde covid-19 vakalarının arttığına işaret etti, güneyde çalışan veya okula gidenlerin çok dikkatli olması kuzeye geçtiklerinde kendilerini izole etmesi, sık sık PCR yapması gerektiği uyarısında bulundu.



Dizdarlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

“Dikkat

Güney Kıbrıs’ta karantina uygulaması hafife alındığından Covid-19 vakaları artmış durumdadır.

Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyiniz.

Güneyde çalışan veya okula giden yurttaşlarımız ise çok dikkatli olmalı, kuzeye geçtiklerinde kendilerini izole etmeli, sık sık PCR yapmalıdırlar.

UNUTMAYINIZ:

Maske, Sosyal mesafe ve Hìjyen hâlà bilinen en iyi koruma aracıdır”

