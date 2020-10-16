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Dr. Dizdarlı uyardı: Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyin

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, karantina uygulaması hafife alındığından Kıbrıs’ın güneyinde son günlerde covid-19 vakalarının arttığına işaret etti, güneyde çalışan veya okula gidenlerin çok dikkatli olması kuzeye geçtiklerinde kendilerini izole etmesi, sık sık PCR yapması gerektiği uyarısında bulundu.

Dr. Dizdarlı uyardı: Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyin

Dizdarlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
“Dikkat
Güney Kıbrıs’ta karantina uygulaması hafife alındığından Covid-19 vakaları artmış durumdadır.
Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyiniz.
Güneyde çalışan veya okula giden yurttaşlarımız ise çok dikkatli olmalı, kuzeye geçtiklerinde kendilerini izole etmeli, sık sık PCR yapmalıdırlar.
UNUTMAYINIZ:
Maske, Sosyal mesafe ve Hìjyen hâlà bilinen en iyi koruma aracıdır”
 
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