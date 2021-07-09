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Dr. Dizdarlı'dan restorantcılara aşı çağrısı

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Dr. Dizdarlı'dan restorantcılara aşı çağrısı

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, restorancılara mesaj gönderdi, tüm çalışanların aşılanmasının önemine değindi

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi ve gönüllü aşı merkezinde çalışmalar yapan Dr. Bülent Dizdarlı restorancılara mesaj gönderdi ve tüm çalışanların aşılanmasının önemine vurgu yaptı.

Dizdarlı’nın mesajı şöyle:

Değerli Rest-Bir Üyeleri,

Lütfen iş yerinizdeki her bireyin aşılanmasını sağlayınız.

Aşılanma sayesinde en kötü ihtimalle hastalığı komada geçirme, hatta hastaneye yatma ihtimalimizi minimuma indiriyoruz.

Üstüne maske, hijyen ve mesafe kurallarını da uyguladığımızda özlediğimiz eski sosyo-ekonomik hayatımıza yakın yaşantıya dönebiliriz.

Sağlık servislerimizin çõkmemesi için bu 4 altın kurala uymaya tekrar tekrar davet ediyoruz;

MASKE – MESAFE – HİJYEN – AŞI

Sağlıklı günler diliyorum,
Dr. Bülent Dizdarlı

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