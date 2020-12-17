Dr. Burhan Nalbantoğlu'nda 46 kişi karantinada

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hemşirenin temaslı olduğunu bildiği halde hastanede çalışmaya gelmesi nedeniyle 46 kişinin koronavirüs bulaşmış olabileceği bildirildi.

Konuyla ilgili bir TV programına telefoniyen katılan Sağlık Bakanı Ali Pilli, söz konusu kişinin bir pozitif vakanın temaslısı olduğunu bilerek gizlemesi ve hastanede çalışmaya devam etmesi nedeniyle şu anda 46 hastane personeli ve hastanın karantinaya alındığını açıkladı. Bu hemşirenin yapılan testinin pozitif çıkması sonucunda hastanede temaslılarının karantinaya alınmaya başlandığını belirtti.