Dr. Bülent Dizdarlı vurguladı

“Varyanta karşı aşının ne düzeyde koruduğunu bilmiyoruz”



Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, delta varyantının etkilerinin ülkemizde görülmeye başladığının altını çizdi.

Acil Durum Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 59 hastadan 20’sinin aşılı olmasına rağmen hastanede tedavi görme nedeninin delta ve delta plus varyantı olduğuna işaret eden Dr. Dizdarlı, şöyle dedi:

Aşının esas faydası semptomların ağırlaşmadan hastalığın hafif geçmesini sağlamak ve kişinin hastalığı ayakta atlatabilmesi içindir ancak delta ve delta plus varyantları nedeniyle aşıların koruyuculuk seviyelerinin ne olduğu bilinmiyor. Ancak hasta yatış oranına baktığımızda 3’te 1’i aşılı bu rakamlarında yüksek olmadığını düşünüyorum. Üstelik mücadele ettiğimiz yalnızca delta ve delta plus varyantları da değil, başka varyantlarda var”