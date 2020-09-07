Dr. Akansoy'dan acilen yapılması gerekenler paylaşımı

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, ülkemizde yeni tip koronavirüsle mücadelede gelinen noktada acilen yapılması gerekenleri kendi sosyal medya hesabından paylaşarak yetkilileri göreve davet etti:

İşte Dr. Mustafa Akansoy’un paylaşımı:

ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER( ARABA DEVRİLMEDEN ÖNCE)

1- HAVA VE DENİZ LİMANLARININ EN AZ 10 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI

2- OKULLARIN EN AZ 15 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI.

3- POZİTİF VAKA ÇIKAN BÖLGE VEYA KÖYLERE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN EN AZ 7 GÜN DURDURULMASI VEYA İZNE BAĞLANMASI. 7 GÜNÜN SONUNDA HALKIN PCR İLE TARANMASI.

4- DÜĞÜN, NİŞAN, TOPLANTI (AÇIK VEYA KAPALI ALANDA) V.B. EN AZ BİR AYLIĞINA İPTAL EDİLMESİ.

5- TÜM EĞLENCE FAALİYETLERİNİN EN AZ 30GÜNLÜĞÜNE YASAKLANMASI.

6- KARANTİNA TEDAVİ EKİBİNİN KORONA VIRUSÜ ALMA IHTIMALINE KARŞI DİĞER BÖLÜMLERDEN ÇALIŞACAK DOKTORLARIN ACİLEN BELIRLENMESİ.





