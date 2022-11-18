banner875
banner815
Çiftçi ekime sıkıntılı başladı
Çiftçi ekime sıkıntılı başladı
10 0
Canilik!
Canilik!
20 0
 
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
19 0
Cimnastikçiler büyülediler
Cimnastikçiler büyülediler
14 0
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
31 0
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
27 0
Teknecik’te yine yakıt bitti
Teknecik’te yine yakıt bitti
19 0
banner878

DP’den Törehan'a destek kararı

banner476

banner825
DP’den Törehan'a destek kararı
 
DP, UBP Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Ebru Törehan'ı destekleme kararı aldı.
DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve DP üyeleri ile biraya gelen UBP Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı adayı Ebru Törehan'ı 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçimlerde destekleme kararı aldığını açıkladı.
Değirmenlik Asma Altı kahvesinde önceki akşam partililerle bir araya gelen Törehan, bölgede din, dil, ırk gözetmeksizin hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.
Demokrat Parti’nin kendisine verdiği destekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Törehan, “birlikte yapacak çok işimiz, çok projelerimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Verecek sözümüz, sözümüzü da tutacak gücümüz var.” dedi.
DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, parti olarak UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı adayı Ebru Törehan'ın etrafından kenetlenerek belediye başkanlığını almayı hedeflediklerini belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.