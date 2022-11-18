DP’den Törehan'a destek kararı



DP, UBP Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Ebru Törehan'ı destekleme kararı aldı.

DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve DP üyeleri ile biraya gelen UBP Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı adayı Ebru Törehan'ı 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçimlerde destekleme kararı aldığını açıkladı.

Değirmenlik Asma Altı kahvesinde önceki akşam partililerle bir araya gelen Törehan, bölgede din, dil, ırk gözetmeksizin hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

Demokrat Parti’nin kendisine verdiği destekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Törehan, “birlikte yapacak çok işimiz, çok projelerimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Verecek sözümüz, sözümüzü da tutacak gücümüz var.” dedi.

DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, parti olarak UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı adayı Ebru Törehan'ın etrafından kenetlenerek belediye başkanlığını almayı hedeflediklerini belirtti.

