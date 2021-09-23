DP’de beklenmedik istifa

DP Merkez Gençlik Örgütü Başkanı Erdem Pekri, istifa etti. Pekri, “Yolumu her dönemin adamları ile değil, her dönem adam olanlar ile yürümeyi tercih ediyorum” dedi



Erdem Pekri, Demokrat Parti (DP) Gençlik Örgütü başkanlığından istifa ettiğini duyurdu

İstifasını yazılı açıklamayla duyuran Pekri, toplumsal çıkar için 2 kelam vaktinin geldiğini söyledi. Memleketin daha ileriye taşınabilmesi için adımlar atarak mücadeleye devam edeceğinin altını çizen Pekri, “Yolumu her dönemin adamları ile değil, her dönem adam olanlar ile yürümeyi tercih ediyorum” dedi.

İşte Pekri’nin açıklaması:

“Bu bir malumun ilanı ve istifa yazısı…

Yaklaşık 2 senedir Demokrat Parti Merkez Gençlik Örgütü Başkanlığı görevini inançla yürütmekteydim. Öncelikle bu süreçte yanımda olan tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ancak artık “Kral çıplak!” demenin ve perde gerisinde dönenleri sineye çekmek yerine toplumsal çıkarlarımız için iki kelam etmenin vaktidir.

Bizler genciz. Söylenemeyeni söyleyecek cesarete, yapılamayanı yapacak yürekliliğe sahibiz. İlk aşkı, kavgayı, dostluğu, isyanı en uçta yaşadığımız birbirimize en çok sahip çıktığımız yaşlardayız. Siyasetin hiç de kolay olmadığı bir adada bu ülkenin insanları ve yarınları için bir şeyler üretmeye çalışıyor, hedeflerimize benimsediğimiz doğrular ışığında hep birlikte yürümeye çalışıyoruz. Ancak bunu yaparken daha yetişkinliğimizin ilk yıllarında şahit olduğumuz şeyler, bizleri geleceğimiz adına endişelendiriyor.

58’i, 63’ü, 74’ü gören neslin devamı olarak, nenelerimizin, dedelerimizin etiyle ve tırnağıyla elde ettiği tüm kazanımları, malumunuzdur bazıları kendi menfaatleri için harcamaya devam ediyor. Bu kişiler gün geçtikçe kalan son birkaç değerimizi de kendi çıkarları adına tüketmeye ve toplumsal hiçbir fayda gözetmeksizin umarsızca harcamaya devam ediyor.

Bu tutarsız yapı ve sistem dahil, son zamanlarda yapılan gerek siyasi gerek etik yanlışların, kişiliğime ve Kıbrıslı Türklerin hak ettiği değere ters düşmesi artık bardağı taşırmıştır. Gerek insanlarımıza yapılan muameleler, gerek dar gelirli vatandaşlarımıza sırt çevrilmesi, gerekse toplumsal haysiyetimize gölge düşürecek davranışları yapanlar tarih sahnesinde yargılanacaklar ve toplum nezdinde er ya da geç layıklarını bulacaklardır.

“Bu memleketten bir şey olmaz” diyenlere inat, 7’den 70’e memleketin geleceğinin daha güzel, daha adaletli ve daha iradeli bir şekilde var olması için çabalamamız gerektiğinin farkındayım. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu konuya yönelik ve memleketin daha ileriye taşınabilmesi için adımlar atarak mücadeleye devam edeceğimi buradan herkese duyurmak isterim.

Artık yeter. Ben yolumu “her dönemin adamları ile” değil, “her dönem adam olanlar ile” yürümeyi tercih ediyorum. Bir çift mavi gözün hayranlığında çıktığım bu yolda, bu satırları yazarken aklımdan şu kelimeler geçiyor: “Geldikleri gibi gidecekler…”

Yüreğimizden memleket umudunun hiç eksilmemesi dileğiyle..”

