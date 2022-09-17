banner875
banner815
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
4 0
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
7 0
 
Süper Kupa MTG’nin
Süper Kupa MTG’nin
20 0
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
17 0
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
23 0
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
50 0
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
86 0
banner797

DP Olağan Kurultayı yarın yapılıyor

banner476

banner825
DP Olağan Kurultayı yarın yapılıyor

 
Ataoğlu ve Tunçtaşlı yarışacak
 
Demokrat Parti XII. Olağan Kurultayı Pazar günü yapılıyor.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda saat 10.00 başlayacak kurultayda başkanlık için Fikri Ataoğlu ile Ali Tunçtaşlı yarışacak.
Genel Başkan ve Genel Sekreterin konuşma yapacağı kurultayda, başkanlık ve Parti Meclisi seçimi yer alacak.
Parti Meclisi’ne Lefkoşa’dan 24 kişi; Girne’den 15 kişi; Gazimağusa’dan 20 kişi; İskele’den de 8 kişi seçilecek.
Lefke ve Güzelyurt bölgesi için seçilecek sayı kadar kişinin başvurması sonucunda bu bölgeler için seçim yapılmayacak. Başvuranlar otomatik kazanmış olacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.