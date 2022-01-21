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DP Başkanı Ataoğlu kaza geçirdi

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DP Başkanı Ataoğlu kaza geçirdi

Demokrat Parti  Genel Başkanı ve  Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre Bakanı  Fikri Ataoğlu,  bu akşam Güzelyurt 'ta düzenlenen parti secim  çalışması sonrası Lefkoşa dönüşü  geçirdiği trafik kazası sonucu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde müşaade altına alındı.
Demokrat Parti basın bürosundan yapılan açıklamada Hastane doktorları, ani frenden kaynaklı Sayın Ataoglu 'nun ön koltuğa çarpması sonucu boynunda ezilme meydana geldiği ve multi travma geçirdiği, bu nedenle boyunluk takıldığını bildirdi.
Kaza, aksam saatlerinde Güzelyurt- Lefkosa ana yolunda  vito aracın önüne aniden bir köpeğin çıkması sonucu araç şoförünün  köpeğe çarpmamak için ani fren yapması neticesinde gerçekleşti.
 
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