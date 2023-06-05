DP adayı Aktunç Lefke Ceviz Festivali'ndeydi

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Lefke Ceviz Festivalini ziyaret etti.DP basın Bürosundan verilen bilgiye göre, bölge halkı ile yaptığı sohbetlerde Serhan Aktunç, yerel ürünlerin tanıtılmasında festivallerin öneminin büyük olduğunu, turizmden sorumlu bakanlık olarak bölgesel özelliklerin ön plana çıkararak, marka şehirler yaratmak amacı güden çalışmaların devam edeceğini ifade etti.Aktunç, ayrıca Lefke’nin ilçe statüsünün sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirtti.Turizmin de bölgenin kalkınması için önemli olduğunu kaydeden Aktunç, doğal ve tarihi zenginlikleri ile Lefke’nin büyük bir turizm potansiyeli oluşturduğunu, bu yönde çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.Bölge için tarımsal kalkınmanın da öncelikli olduğunu kaydeden Aktunç, projelerin geliştirilmesinin takip edeceğini, hayvancının beklentilerini de dile getirmeye devam edeceğini ifade etti.Serhan Aktunç, “Halka hizmet arzum, gençlik dinamizmim ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşım tarzım eklenince başarabileceğime fazlasıyla inanıyorum” dedi.