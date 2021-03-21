Cumhurbaşkanı Tatar " Down Sendromlu olmak dünyaya fark getirmektir. Bu anlamda herkesin üzerine düşen çabayı göstermesi gerekmektedir. Bu çocuklarımızın ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin olarak katılmalarını sağlamak en önemli görevlerimizden biridir" dedi

Cumhurbaşkanı ersin Tatar, Down Sendromlu çocukların toplumdan dışlanmaması, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşaması ve “hiçbir çocuk geride bırakılamaz” felsefesinden hareketle, eşit koşullarda eğitim almalarının en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, özel gereksinimli bireylerin eğitim yasa tasarısının Meclis tarafından ivediliğinin alındığını ve yasallaşması için de gereken önceliğin verileceğini kaydetti.

Tatar mesajında şunları ifade etti:

“Dünya Down Sendromu Günü’nde, Down Sendromu’nun bir hastalık olmadığını, farklılık olduğunu ve farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı artırmak oldukça önemlidir. Down Sendromlu olmak dünyaya fark getirmektir. Bu anlamda herkesin üzerine düşen çabayı göstermesi gerekmektedir. Bu çocuklarımızın ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin olarak katılmalarını sağlamak en önemli görevlerimizden biridir.

Down Sendromlu yavrularımızın insan haklarını ve temel özgürlüklerini eşit şekilde kullanmasına veya bunlardan yararlanmasına katkı koyan başta ebevenyleri olmak üzere eğitmenlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim.

Down Sendromlu çocuklarımızın toplumdan dışlanmaması, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşaması ve “hiçbir çocuk geride bırakılamaz” felsefesinden hareketle, eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir.

Bu bağlamda ülkemizde özel gereksinimli bireylerin eğitim yasa tasarısının K.K.T.C. Meclisi tarafından ivediliği alınmış olup yasallaşması için de gereken öncelik verilecektir.

Unutmayalım, Down Sendromlu bireyler de yaptıkları, gerçekleştirecekleri ve beklentileri ile hepimiz gibi yaşamda yerlerini alıyor. Unutmayalım ki, onlar bizim yavrularımız ve sevgi, erken ve sürekli eğitimle bu sosyal farklılıkları yanında normal bir yaşam sürebilirler, okula gidebilirler, meslek sahibi olup çalışabilirler.

Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve gülen yüzleriyle hepimize nice artılar katan Down Sendromlu vatandaşlarımızı, sevgiyle kucaklıyor, pandemi sürecinde, öncesinde olduğu gibi özveri ile, özel eğitime gönül vermiş tüm eğitimci ve çalışanlara da bu vesile ile teşekkürlerimi sunarım.”