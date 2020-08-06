Dövizin ateşi düşmüyor! Sterlin 10'a doğru gidiyor

Dövizde yükseliş sürüyor. Dolar 7.23'ü geçti. Euro, 8. 63'e, Sterlin de 9. 58'e yükseldi.



Küresel piyasalarda ABD'nin yeni koronavirüs yardım paketinin her açıklanabileceğine dair beklentiler risk iştahını bir miktar artırıyor. ABD borsalarında dünkü pozitif kapanışların ardından ABD vadelileri de artıda. Asya'da ise Japonya ve Çin borsalarındaki sınırlı düşüş dışında ağırlıklı olarak yeşil ekranlar görülüyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3'ler civarı artışla son altı buçuk ayın zirvesini gördü.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı. TL'de yaşanan sert değer kayıplar devam ederken saat 12:45 itibarıyla dolar/TL, 7,23'ün üzerinde el değiştiriyor. Euro/TL ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,63'ten değerleniyor.

İngilis sterlini ise yükselmeye devam ediyor. Yüzde 1.21 değer kazanan Sterlin 9,58 TL'den işlem görüyor.