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Dövize karşı gerekli kararları üreteceğiz

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Başbakan Saner, döviz krizlerinden dolayı başta kiralar olmak üzere vatandaşın ciddi şekilde etkilendiğine dikkat çekti ve hükümet olarak gerekli kararları üreteceklerinden kimsenin şüphesi olmamasını istedi

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Dövize karşı gerekli kararları üreteceğiz
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Başbakan Ersan Saner konuşmalara yanıt vermek üzere Mecliste kürsüye çıktı. TL’deki değer kaybı konusunda sorulara yanıt veren Saner, kurların düşmeye başladığına işaret etti.
Öte yandan döviz krizlerinden dolayı başta kiralar olmak üzere vatandaşın ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Saner, hükümet olarak gerekli kararları üreteceklerinden kimsenin şüphesi olmamasını istedi.
Covid sürecine de işaret eden Saner, 4’lü koalisyon döneminde alınan önlemlerden bahsedildiğini, büyük ihtimalle bunlara paralel önlemler alınacağını belirtti.
Başbakan Saner erken seçim konusunda en kısa zamanda tüm partilerle bir görüş alışverişi yapacaklarını da söyledi.
 
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