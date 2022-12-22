Döviz, asgari ücreti süpürdü

Asgari ücret 5 ayda dolar karşısında %10.55, Euro karşısında %12.21 ve sterlin karşısında da %11.05 oranında geriledi

Türk Lirası düşüyor, hayat pahalılığı artıyor, bunların etkisiyle de asgari ücret eriyor.

Temmuz 2022 içinde belirlenen ancak, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren brüt 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 (vergi kesintileriyle 8 bin 323) liralık asgari ücret; 5 ayda dolar karşısında %10.55, Euro karşısında %12.21 ve sterlin karşısında da %11.05 oranında geriledi.

KKTC Merkez Bankası’nın 1 Temmuz itibarıyla ilan ettiği kurlara göre 8 bin 600 TL’lik net asgari ücret 515.25 dolara, 494.25 Euro’ya ve 424.06 sterline denk geliyordu. Aradan geçen beş aylık süre sonunda net asgari ücretin 460.88 dolara, 433.91 Euro’ya ve 377.19 sterline kadar indiği hesaplandı.

PAHALILIKTAKİ ARTIŞ DURMUYOR

İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Kasım ayında %2.48; son beş ayda (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım) %29.38; son 11 ayda %86.14; bir yılda da %114.35 enflasyon meydana geldi.

Ancak, 2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığı %56.76 olmasına rağmen asgari ücrete %41.21 artış yapıldı.

Sendikalara göre 11 aylık hayat pahalılığı göz önüne alındığında asgari ücretlilerin şu anda %44.93 rakamsal olarak 3 bin 863.98 TL kaybı var. Öte yandan, Kasım ayı sonu itibarıyla 11 bin 153 TL olan açlık sınırının net asgari ücretten 2 bin 553 TL (%29.45) daha fazla olduğu hesaplandı.

TOPLANTI ÇAĞRISI YAPILDI

Bu arada, sendikaların ısrarlı çağrıları sonrasında Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni ücret için bugün saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ilk toplantısını yapıyor.

Kamuda örgütlü 13 sendika günler önce komisyonun toplanması, vergi dilimleri ile kişisel ve özel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi konularıyla ilgili görüşme talebinde bulunurken, bakanlıktan çağrı gelmemesi durumda grev ve eylem yapılacağını duyurmuştu.

