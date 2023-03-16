Döveç Group da okul yapıyor

Döveç Group, 75 Milyon TL’lik bütçeyle İskele bölgesine tam donanımlı bir okul inşa ediyor. “Muharrem Döveç Ortaokulu” ismiyle kazandırılacak okulun çok amaçlı salonuna da "Şampiyon Meleklerin" adı verilecek

“Bir Okul da Sen Yap” projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Döveç Group arasında, İskele bölgesine yeni ortaokul yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Döveç Group Direktörü Burçin Döveç imza koydu.

Protokol kapsamında Döveç Group, üç yıllık sürede İskele’nin Bahçeler bölgesinde tam donanımlı bir okul inşa edecek. Muharrem Döveç Ortaokulu ismi ile eğitime kazandırılacak olan okulun içerisinde yer alacak çok amaçlı salona ise "Şampiyon Meleklerin" adı verilecek.

Döveç Group tarafından 75 Milyon TL’lik bütçe ile finanse edilerek, çağdaş ve modern mimarisi ile hayat bulacak Muharrem Döveç Ortaokulu, toplamda 8 bin metrekare olarak inşa edilecek ve son teknoloji ile donatılacak.

İmza töreni öncesi konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de yaşanan depremin ardından, “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasını başlattıklarını ve bu kampanya kapsamında dün üçüncü imzayı Döveç Group ile imzaladıklarını söyledi.

Döveç ailesinin yaptığı fedakarlığın Kıbrıs Türk halkı için "çok büyük" bir fedakarlık olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Yıllar önce aramızdan ayrılan Muharrem abimizin ismi bu okulda yaşayacak. Onlar için de bugün çok özel bir gün. Döveç ailesine eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni okulumuz hayırlı olsun” dedi.

DÖVEÇ: “PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEKTEN DOLAYI HEYECAN VEONUR DUYUYORUZ”

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç ise felaketin oluşturduğu yaraları dayanışma ruhu içerisinde, kenetlenerek atlatabileceklerini belirtti. Döveç, böylesi dönemde herkesin kendi payına düşeni ve elinden geleni yapması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Bakanlığın başlattığı “Bir Okul da Sen Yap” kampanyası kapsamında, Döveç Group Ailesi olarak tüm şartları zorlayarak okul projesini öne aldıklarını söyleyen Burçin Döveç, imza koydukları protokol ile uzun süredir hayalini kurdukları projeyi hayata geçirmekten dolayı heyecan ve onur duyduklarını da ifade etti.

Döveç, bu projenin, diğer iş insanları için de bir örnek teşkil edeceğine inandığını belirterek, “Eğitim sektörüne yapacağımız bu katkı ile kurucumuz, babamızın adını taşıyan Muharrem Döveç Ortaokulu, İskele Bölgesi'nde artan talebin ve ihtiyaçların karşılanması noktasında büyük fayda sağlayacak. Bu proje ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesine ve hayatlarını şekillendirebilmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

