TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın hediye ettiği Lefkara işi maskeyi kullanması dikkat çekti. Sibel Tatar, Emine Erdoğan'a teşekkür edip “Dostluklar baki” mesajı verdi



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın hediye ettiği maskeyi kullanması dikkat çekti.

"Paramedikler Günü" vesilesiyle TC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Ekibindeki paramedikler bir araya Emine Erdoğan, Sibel Tatar tarafından hediye edilen maskeyi kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, KKTC'nin 37'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için 15 Kasım’da adaya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Lefkara işi maske hediye etmişti.

Sibel Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hediye ettiği Lefkara işi maskeyi kullandığı için teşekkür etti.

Sibel Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Emine Erdoğan’a armağan ettiğim Lefkara Nakışlı maskenin, kendisi tarafından kullanıldığını görmek, beni ziyadesi ile memnun etmiştir" diyerek, Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Sibel Tatar paylaşımında, "Her şeyin gelip geçtiği dünyamızda, dostlukların baki kaldığının altını çizmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Sibel Tatar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ada'mızın olduğu gibi, Kıbrıs Türk Kültürü’nün de ayrılmaz bir parçası olan 'Lefkara Nakışı', geldiği köklü tarihten bu yana Akdeniz’in, hoşgörü, samimiyet ve insan sevgisini de beraberinde yansıtmaktadır.

Bu güzel dostluk sembolünün şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki samimi dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi, mensubu olduğum Kıbrıs Türk Toplumu adına ve şahsım adına büyük bir gurura vesile olmuştur.

Ülkemizin kuruluş yıldönümünde bizleri yalnız bırakmayıp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne teşrif eden, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan ve beraberlerindeki heyetin gerçekleştirdikleri ziyarette, Sayın Emine Erdoğan’a armağan ettiğim Lefkara Nakışlı maskenin, kendisi tarafından kullanıldığını görmek, beni ziyadesi ile memnun etmiştir.

Lefkara Nakışı tarih boyunca, el emeğinin, sevgi adası Kıbrıs’ın ve kültürümüzün parçası olarak varlığını sürdürürken, şimdi bir kez daha, dostluğu ve kardeşliği bizlere hissettirmiştir.

Bu vesile ile, nazik davranışları için Sayın Emine Hanımefendi’ye teşekkürlerimi sunar, her şeyin gelip geçtiği dünyamızda, dostlukların baki kaldığının altını çizmek isterim."

