banner762
banner815
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
24 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
18 0
 
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
44 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
24 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
24 0
Doyasıya bir eğlence yaşandı
Doyasıya bir eğlence yaşandı
70 0
"Hiç ders almıyoruz"
41 0
banner797
banner854

Dostluk Grubu heyeti Ankara’da Binali Yıldırım ile görüştü

banner476

Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) davetiyle gittiği Ankara'da temaslarını sürdürüyor.

banner825
Dostluk Grubu heyeti Ankara’da Binali Yıldırım ile görüştü
 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki heyet, bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) ziyaret ederek, partinin Genel Başkan Vekili İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Heyet üyeleri, ziyarette Yıldırım’a KKTC’de yaşanan sorunlar ve son siyasi gelişmeler ile ilgili bilgiler verdi.

-TBMM Dışilişkiler Komisyonu ile toplantı

Canaltay başkanlığındaki heyet ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.

Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve heyet üyeleri ile bir araya gelen dostluk grubu, KKTC Meclisi ve milletvekillerinin uluslararası temsiliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Canaltay başkanlığındaki heyette UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve YDP Milletvekili Talip Atalay bulunuyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.