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Dörtyol-Türkmenköy arası banket düzenleme çalışmaları tamamlandı

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Dörtyol-Türkmenköy arası banket düzenleme çalışmaları tamamlandı
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Mesarya Belediyesi, Dörtyol-Türkmenköy arası banket düzenleme çalışmalarını tamamladı.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa-Dörtyol çemberinden İnönü-Türkmenköy tali yoluna kadar uzanan, yaklaşık 6 kilometrelik tehlikeli banket alan, çift yönlü olarak düzenlendi. Bu kapsamda, bölgedeki yol kenarları havara dökümü, dolgulanma ve silindirleme işlemleriyle güvenli hale getirildi.
Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, trafik ve yol güvenliğini önemsediklerini belirterek, ciddi şikayet konusu olan bir sorunu ortadan kaldırdıklarını vurguladı.
“Bu çalışmanın halkımız için hayırlı olmasını dileyerek yolun kazasız, güvenli günlerde kullanılmasını temenni ederim.” diyen Latif, çalışmanın tamamının belediye kaynakları ve belediye personelinin çabası ile tamamlandığını belirtti, personele özverili çalışmaları için teşekkür etti.
Latif, güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmaya devam edeceklerini ekledi.
 
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