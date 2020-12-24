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Dört yerel, 11 pozitif vaka daha

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Dört yerel, 11 pozitif vaka daha
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3663 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
24 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3663
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 314.518
Toplam Vaka Sayısı: 1451
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1251
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 194
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 157
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
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