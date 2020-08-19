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Dört yeni vaka, 6 taburcu

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Dört yeni vaka, 6 taburcu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1309 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli açıklamasında, pozitif vakalardan 3 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile KKTC’ye  geldiğini; Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

19 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1309 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 101.241   

Toplam Vaka Sayısı: 234 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 160

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  70

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok.”

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