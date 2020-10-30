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Dört pozitif vaka daha

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Dört pozitif vaka daha
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, vakaların 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını söyledi. 
30 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2056
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar –  2  
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –  2
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-  
Yapılan Toplam Test Sayısı- 221.285  
Toplam Vaka Sayısı- 931  
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 859  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67  
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14  
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5  
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1 
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