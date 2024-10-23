Girne- Tatlısu ana yoluna dikkatsizce giriş yapan kamyonet sürücüsü, ana yolda seyreden araca çarptı. Çarptığı araç karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı. İki aracın takla atarak durabildiği kazada dört kişi yaralandı

Girne - Tatlısu ana yolunda, dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Girne- Tatlısu ana yolunda dün saat 11.45 sıralarında, yolun kuzey kısmında Brothers Market park alanı içerisinden güney istikametine doğru seyreden 48 yaşındaki Ali Demirci, yönetimindeki JE 726 plakalı kamyonet araç ile dikkatsizce Girne - Tatlısu ana yoluna giriş yapması sonucu, o esnada ana yolda doğu istikametine doğru seyreden 50 yaşındaki Ali Kayım yönetimindeki UT 957 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan UT 957 plakalı araç, yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşıdan gelen 54 yaşındaki Tanya Hudson yönetimindeki ZNC 670 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Çarpma sonucu her iki araç takla atarak yolun güney kısmında banket içerisine devrildi.

Kaza sonrası yaralanan ZNC 670 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Andrew Hudson, 70 yaşındaki Shirley Theresa Salkey ve 50 yaşındaki Delroy George Hudson kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan müdahalelerin ardından Tanya Hudson, Andrew Hudson ve Delroy George Hudson Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınırken, Shirley Theresa Salkey Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek cerrahi servisinde müşahede altına alındı.