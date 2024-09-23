Dört kazada da sürücüler alkollü çıktı

Ülkenin çeşitli bölgelerinde önceki gün ve dün sabah erken saatlerde meydana gelen dört trafik kazasının tümünde sürücülerin alkollü olduğu belirlendi. Kazalarda bir kişi hafif yaralanırken üç sürücü tutuklandı

Gazimağusa - İskele ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, önceki sabah 06.00 sıralarında, 28 yaşındaki Burak Sevinç, 96 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SZ 952 salon araçla ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada St. Barnabas çemberini geçtiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araç, yolu ikiye ayıran orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip kaldırım taşlarına çarpıp kaldırım üstünde durabildi. Kazada yaralanan olmadı. 439 MLGR ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YOLUN SAĞINA GEÇTİ Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 18-19’uncu kilometreleri arasında önceki gün 17.00 sıralarındaki kazada, 47 yaşındaki Mehmet Yıldırım, 439 mlgr alkollü içki tesiri altındayken kullandığı UN 250 plakalı araçla seyrettiği sırada, Merit Otel önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yolun sağına geçti. Yıldırım’ın aracı, o esnada karşı istikametten Gazimağusa istikametine doğru seyreden 70 yaşındaki Kemal Söker yönetimindeki US 240 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan US 240 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Mürü Söker, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardım tedavisinin ardından hastaneye gitmek istedi. UN 250 plakalı araç sürücüsü Mehmet Yıldırım tutuklandı. ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, SAĞINDAN GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI Gaziveren’de önceki gece 21.30 sıralarındaki kazada da sürücünün 143 mlgr alkollü olduğu saptandı. Gaziveren’de 3. Cadde’de LJ 655 plakalı aracıyla güneye seyreden 58 yaşındaki Mehmet Sekmen, dikkatsizce önünde aynı istikamete doğru seyreden 19 yaşındaki Yahya Gümüş yönetimindeki MV 097 plakalı salon aracı sağından geçmeye çalıştığı sırada sağ ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. LJ 656 plakalı araç sürücüsü Mehmet Sekmen tutuklandı. DÖRTYOL’DAKİ KAZADA ARAÇ TAKLA ATTI Bir diğer alkollü sürücünün karıştığı kaza ise dün sabah 04.00 sıralarında Dörtyol kavşağı civarında meydana geldi. 118 mlgr alkollü olduğu belirlenen 36 yaşındaki Waseem Abbas Shah, JR 325 plakalı araçla Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda seyrederken Dörtyol kavşağı yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak önce orta refüj bordür taşlarına, ardından orta refüjdeki trafik levhasına çarpıp takla attı. Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Waseem Abbas Shah tutuklandı.