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Dört ithal bir yerli üründe limitüstü kalıntı

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Dört ithal bir yerli üründe limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, 4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4  ürüne  rastlandı.
Deftera Gıda Ltd ve Svs Tic. Ltd .ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek.
Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait Antep karası üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Babür Tic. Ltd’e ait elmada ise (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı  ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Öte yandan, yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü  bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlandı.
Tepebaşı köyü sakinlerinden Selma Çelik’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
  22 Ekim  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
  İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
2 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
3 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
4 Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
5 Svs Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
6 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
7 Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz
8 Cahide Kılıç İthal Marul Temiz
9 Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz
10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Üzüm Çekirdeksiz Temiz
13 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
14 Halil Kasap Paz. İthal Marul Temiz
15 Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz
16 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü
17 Deftera Gıda Ltd. İthal Marul Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Marul Temiz
20 Bekir Cura İthal Havuç Temiz
21 Bekir Cura İthal Kök Kereviz Temiz
22 Bekir Cura İthal Siyah Üzüm Temiz
23 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
24 Köşe Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
25 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
23 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
27 Pınarlı tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz
28 TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
29 Henege Tarım İthal DDGS Mısır Temiz
30 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
31 M.Hacı Ali Ltd. İthal DDGS Mısır Temiz
32 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
33 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
34 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
35 Svs Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
36 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü
37 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Antep karası üzüm Limit Üstü
40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
41 Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz
42 Cahide Kılıç İthal Elma stk Temiz
43 Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz
44 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
45 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kuru Soğan Temiz
46 Yazarlar Trd. İthal Kuru Soğan Temiz
47 Nurcan Çelik İthal Kuru Soğan Temiz
48 Pınarlı tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz
49 Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz
50 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz
51 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
52 Svs Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
53 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
54 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz
55 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
56 Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz
57 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü
58 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
59 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Red Globe Temiz
60 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
61 Oktay Kara Mağusa Kabak Temiz
62 Süleyman Bayır Mağusa Patlıcan Temiz
63 Zahide yıldırım Mağusa Beyaz sarma Temiz
64 Reşit Açıkgöz Mağusa Kabak Temiz
65 Sadık Yurdal Yayla Nar Temiz
66 Hasan Özoğul Beyarmudu Brokoli Temiz
67 Taşkın Şarkıcı, Çayönü Ispanak Temiz
68 Güneş Kabaran Yeşilırmak Sarma Temiz
69 Hülya Kaygül Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz
70 Gürsel Kabaran Yeşilırmak Patlıcan Temiz
71 Vakkas Türen Akdeniz Kapya Biber Temiz
72 Vakkas Türen Akdeniz Böğrülce Temiz
73 Selma Çelik Tepebaşı Domates Limit Üstü
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