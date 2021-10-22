Dört ithal bir yerli üründe limitüstü kalıntı

22 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 2 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz 3 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 4 Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 5 Svs Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz 6 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz 7 Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz 8 Cahide Kılıç İthal Marul Temiz 9 Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz 10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz 11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 12 Halil Kasap Paz. İthal Üzüm Çekirdeksiz Temiz 13 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 14 Halil Kasap Paz. İthal Marul Temiz 15 Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz 16 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü 17 Deftera Gıda Ltd. İthal Marul Temiz 18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz 19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Marul Temiz 20 Bekir Cura İthal Havuç Temiz 21 Bekir Cura İthal Kök Kereviz Temiz 22 Bekir Cura İthal Siyah Üzüm Temiz 23 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 24 Köşe Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz 25 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz 23 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 27 Pınarlı tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz 28 TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz 29 Henege Tarım İthal DDGS Mısır Temiz 30 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 31 M.Hacı Ali Ltd. İthal DDGS Mısır Temiz 32 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 33 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 34 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 35 Svs Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz 36 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü 37 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Antep karası üzüm Limit Üstü 40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 41 Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz 42 Cahide Kılıç İthal Elma stk Temiz 43 Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz 44 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz 45 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kuru Soğan Temiz 46 Yazarlar Trd. İthal Kuru Soğan Temiz 47 Nurcan Çelik İthal Kuru Soğan Temiz 48 Pınarlı tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz 49 Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz 50 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz 51 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 52 Svs Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz 53 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 54 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz 55 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz 56 Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz 57 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü 58 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 59 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Red Globe Temiz 60 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 61 Oktay Kara Mağusa Kabak Temiz 62 Süleyman Bayır Mağusa Patlıcan Temiz 63 Zahide yıldırım Mağusa Beyaz sarma Temiz 64 Reşit Açıkgöz Mağusa Kabak Temiz 65 Sadık Yurdal Yayla Nar Temiz 66 Hasan Özoğul Beyarmudu Brokoli Temiz 67 Taşkın Şarkıcı, Çayönü Ispanak Temiz 68 Güneş Kabaran Yeşilırmak Sarma Temiz 69 Hülya Kaygül Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz 70 Gürsel Kabaran Yeşilırmak Patlıcan Temiz 71 Vakkas Türen Akdeniz Kapya Biber Temiz 72 Vakkas Türen Akdeniz Böğrülce Temiz 73 Selma Çelik Tepebaşı Domates Limit Üstü

Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, 4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandı.Deftera Gıda Ltd ve Svs Tic. Ltd .ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek.Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait Antep karası üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.Babür Tic. Ltd’e ait elmada ise (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.Öte yandan, yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.Tepebaşı köyü sakinlerinden Selma Çelik’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.