Dört ithal bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandı.
Deftera Gıda Ltd ve Svs Tic. Ltd .ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek.
Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait Antep karası üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Babür Tic. Ltd’e ait elmada ise (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Öte yandan, yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Tepebaşı köyü sakinlerinden Selma Çelik’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|22 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|2
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|3
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|4
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|5
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|6
|Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|7
|Cahide Kılıç
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|8
|Cahide Kılıç
|İthal
|Marul
|Temiz
|9
|Cahide Kılıç
|İthal
|Havuç
|Temiz
|10
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|11
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|12
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Üzüm Çekirdeksiz
|Temiz
|13
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Domates
|Temiz
|14
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Marul
|Temiz
|15
|Deftera Gıda Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|16
|Deftera Gıda Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Limit Üstü
|17
|Deftera Gıda Ltd.
|İthal
|Marul
|Temiz
|18
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|19
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Marul
|Temiz
|20
|Bekir Cura
|İthal
|Havuç
|Temiz
|21
|Bekir Cura
|İthal
|Kök Kereviz
|Temiz
|22
|Bekir Cura
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|23
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|24
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|25
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ank.
|Temiz
|23
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Domates
|Temiz
|27
|Pınarlı tarım İşl.
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|28
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|29
|Henege Tarım
|İthal
|DDGS Mısır
|Temiz
|30
|Özçağ Free Port
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|31
|M.Hacı Ali Ltd.
|İthal
|DDGS Mısır
|Temiz
|32
|Babür Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|33
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|34
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|35
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|36
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Limit Üstü
|37
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|38
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|39
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Antep karası üzüm
|Limit Üstü
|40
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|41
|Cahide Kılıç
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|42
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma stk
|Temiz
|43
|Cahide Kılıç
|İthal
|Havuç
|Temiz
|44
|Mert Uluşan
|İthal
|Havuç
|Temiz
|45
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kuru Soğan
|Temiz
|46
|Yazarlar Trd.
|İthal
|Kuru Soğan
|Temiz
|47
|Nurcan Çelik
|İthal
|Kuru Soğan
|Temiz
|48
|Pınarlı tarım İşl.
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|49
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|50
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|51
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|52
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|53
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|54
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|55
|Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|56
|Cahide Kılıç
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|57
|Babür Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Limit Üstü
|58
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|59
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Üzüm Red Globe
|Temiz
|60
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|61
|Oktay Kara
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|62
|Süleyman Bayır
|Mağusa
|Patlıcan
|Temiz
|63
|Zahide yıldırım
|Mağusa
|Beyaz sarma
|Temiz
|64
|Reşit Açıkgöz
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|65
|Sadık Yurdal
|Yayla
|Nar
|Temiz
|66
|Hasan Özoğul
|Beyarmudu
|Brokoli
|Temiz
|67
|Taşkın Şarkıcı,
|Çayönü
|Ispanak
|Temiz
|68
|Güneş Kabaran
|Yeşilırmak
|Sarma
|Temiz
|69
|Hülya Kaygül
|Yeşilırmak
|Taze Fasulye
|Temiz
|70
|Gürsel Kabaran
|Yeşilırmak
|Patlıcan
|Temiz
|71
|Vakkas Türen
|Akdeniz
|Kapya Biber
|Temiz
|72
|Vakkas Türen
|Akdeniz
|Böğrülce
|Temiz
|73
|Selma Çelik
|Tepebaşı
|Domates
|Limit Üstü