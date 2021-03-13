Dört ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin 5-11 Mart arasında yerli ve ithal gıda ürünlerinde yaptığı analizlerde 5 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu ürünlerin Deveci armudu, elma ve kapya biber olduğu kaydedildi.
Daire, bu haftaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.
Daire açıklamasına göre, ithal ürünlerden 35 numuneden 31’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulundu.
Selgün Tic. ait armutta (Deveci) ve ORC Foods ait elmada (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.
Köşe Tic. ve Svs Tic. Ltd. ait armut (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden incelenen 11 numuneden 10’u temiz çıkarken tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biber imha edildi.
|12 Mart 2021 CumaTarımDairesiİthalveYerliNumuneSonuçlarıTablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|AnalizSonucu
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|ArmutDeveci
|Limit Üstü
|Onbaşıİşl. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Onbaşıİşl. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|Onbaşıİşl. Ltd.
|İthal
|ÇeriDomates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|ArmutDeveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Tük
|İthal
|ArpaYemlik
|Temiz
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|HalilKasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|HalilKasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|HalilKasap Paz.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Limit Üstü
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|ArmutAnk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|ÇeriDomates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|Selgün Tic.
|İthal
|ArmutDeveci
|Limit Üstü
|Selgün Tic.
|İthal
|Kivi
|Temiz
|Özçağ Freeport Ltd.
|İthal
|AyçiçekKüsbesi
|Temiz
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|ArmutDeveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|ÇeriDomates
|Temiz
|Onbaşıİşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşıİşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşıİşl. Ltd.
|İthal
|ÇeriDomates
|Temiz
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Limit Üstü
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Mustafa Gök
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|HamiyetDoğan
|Mağusa
|KapyaBiber
|Limit Üstü
|BirhanKızıltoprak
|Güzelyurt
|Domates
|Temiz
|NiyaziKasman
|Güzelyurt
|Kabak
|Temiz
|NiyaziKasman
|Güzelyurt
|Patlıcan
|Temiz
|ElmasÖzerman
|Akçay
|Enginar
|Temiz
|Serdal Kurt
|Karşıyaka
|Kabak
|Temiz
|Serdal Kurt
|Karşıyaka
|Ispanak
|Temiz
|RecepTümtürk
|Doğancı
|Marul
|Temiz
|Nazım Modern Tarım
|Doğancı
|Marul
|Temiz
|Ünicap Ltd.
|Güneşköy
|Domates
|Temiz