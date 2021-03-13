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Dört ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

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Dört ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin 5-11 Mart arasında yerli ve ithal gıda ürünlerinde yaptığı analizlerde 5 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu ürünlerin Deveci armudu, elma ve kapya biber olduğu kaydedildi. 

Daire, bu haftaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

Daire açıklamasına göre, ithal ürünlerden 35 numuneden 31’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulundu.

Selgün Tic. ait armutta (Deveci) ve ORC Foods ait elmada (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Köşe Tic. ve Svs Tic. Ltd. ait armut (Deveci)  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden incelenen 11 numuneden 10’u temiz çıkarken tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biber imha edildi.

 

  12 Mart 2021 CumaTarımDairesiİthalveYerliNumuneSonuçlarıTablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün AnalizSonucu
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal ArmutDeveci Limit Üstü
Onbaşıİşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Onbaşıİşl. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
Onbaşıİşl. Ltd. İthal ÇeriDomates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal ArmutDeveci Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Tük İthal ArpaYemlik Temiz
Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
HalilKasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
HalilKasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
HalilKasap Paz. İthal Armut S.M Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü
SVS Tic. Ltd. İthal ArmutAnk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal ÇeriDomates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
Selgün Tic. İthal ArmutDeveci Limit Üstü
Selgün Tic. İthal Kivi Temiz
Özçağ Freeport Ltd. İthal AyçiçekKüsbesi Temiz
Orç Foods Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Orç Foods Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Orç Foods Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Orç Foods Ltd. İthal ArmutDeveci Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal ÇeriDomates Temiz
Onbaşıİşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşıİşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşıİşl. Ltd. İthal ÇeriDomates Temiz
Orç Foods Ltd. İthal Elma Stk. Limit Üstü
Orç Foods Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Mustafa Gök Mağusa Domates Temiz
HamiyetDoğan Mağusa KapyaBiber Limit Üstü
BirhanKızıltoprak Güzelyurt Domates Temiz
NiyaziKasman Güzelyurt Kabak Temiz
NiyaziKasman Güzelyurt Patlıcan Temiz
ElmasÖzerman Akçay Enginar Temiz
Serdal Kurt Karşıyaka Kabak Temiz
Serdal Kurt Karşıyaka Ispanak Temiz
RecepTümtürk Doğancı Marul Temiz
Nazım Modern Tarım Doğancı Marul Temiz
Ünicap Ltd. Güneşköy Domates Temiz
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