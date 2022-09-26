Dört işletmeye mühür, 20 işletmeye ihbar

Girne’de yapılan kontrollerde Levent Kuaför, Ctone Caven Cafe, Ago Güzellik Salonu, Ayşegül Horan Hair & Beauty Salonu işletmeleri mühürlendi, 20 işletmeye de eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildi





Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile halk sağlığını etkileyen ticari işletmelerin kontrolleri devam ediyor.

25 Temmuz - 21 Eylül 2022 Tarihleri Arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 180 işletme, genel hijyen, gıda güvenliği ve halk sağlığı önlemleriyle ilgili denetlendi. Güzellik salonlarının da mercek altına alındığı denetimler halen yoğun şekilde sürdürülüyor

Yapılan kontrollerde koşulları uygun olmadığı tespit edilen 3 tane güzellik salonu 1 tane de cafe işletmesi olmak üzere toplam 4 tane işletmenin faaliyetleri durdurularak mühürlendi. Genel hijyen koşullarında eksiklikler olduğu tespit edilen 5 farklı işletmeye de para cezaları kesildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan 4 işletme; Levent Kuaför, Ctone Caven Cafe, Ago Güzellik Salonu, Ayşegül Horan Hair & Beauty Salonu işletmeleri Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından kapatılarak mühürlenmiştir. Sonraki günlerde tüm yasal eksikliklerini tamamlayan 3 işletmenin faaliyetlerine yeniden izin verilmiştir, Ago Güzellik salonu da eksiklerini tamamlama aşamasındadır.

Girne Belediyesi’nin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 10 tane işletme yazılı olarak uyarılmış; 20 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verilmiştir.”

