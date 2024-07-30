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Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri PGM’yi ziyaret etti

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Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri PGM’yi ziyaret etti
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Dört İşlem Eğitim Merkezi’nin yaz okulunda öğrenim gören 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde kültür gezisi
kapsamında bugün Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.PGM’den verilen bilgiye göre ziyaret sırasında öğrencilere,
Başmüfettiş Serdar Karpuzcu “Trafik Kuralları” ; Polis Çavuşu Olgun Demir ise “Güvenli
İnternet Kullanımı” konularında konferans verildi.Konferans kapsamında öğrenciler, trafikte araç sürücüleri,
yolcular ve yayaların uyması gereken kurallar, yaya geçidi kullanımı,
çocukların araç içerisinde arka koltuğa oturup emniyet kemeri takması
gerektiği, trafik ışıklarına uymanın önemi, araç sürücüsünün dikkatini
dağıtmamak, trafik kurallarına uymayan aile büyükleri ile arkadaşlarını
uyarmaları, teknoloji ve sanal oyun bağımlılığı, kişisel bilgileri sosyal medya
üzerinden paylaşmamak, telefon/tablet/ bilgisayarda uzun süre oyun oynamak ve
video izlemekten kaçınmak konularında bilgilendirildi.Polis Müzesi’ni de gezen öğrenciler, polis tarihi hakkında
bilgiler aldı ve ziyaret sonunda Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye çiçek
takdim etti. Kuni de, öğretmen Serhat Bayar’a ziyaret anısı olarak Polis Örgütü
sembolü ve flaması takdim etti.

 
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