Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri PGM’yi ziyaret etti

Dört İşlem Eğitim Merkezi’nin yaz okulunda öğrenim gören 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde kültür gezisikapsamında bugün Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.PGM’den verilen bilgiye göre ziyaret sırasında öğrencilere,Başmüfettiş Serdar Karpuzcu “Trafik Kuralları” ; Polis Çavuşu Olgun Demir ise “Güvenliİnternet Kullanımı” konularında konferans verildi.Konferans kapsamında öğrenciler, trafikte araç sürücüleri,yolcular ve yayaların uyması gereken kurallar, yaya geçidi kullanımı,çocukların araç içerisinde arka koltuğa oturup emniyet kemeri takmasıgerektiği, trafik ışıklarına uymanın önemi, araç sürücüsünün dikkatinidağıtmamak, trafik kurallarına uymayan aile büyükleri ile arkadaşlarınıuyarmaları, teknoloji ve sanal oyun bağımlılığı, kişisel bilgileri sosyal medyaüzerinden paylaşmamak, telefon/tablet/ bilgisayarda uzun süre oyun oynamak vevideo izlemekten kaçınmak konularında bilgilendirildi.Polis Müzesi’ni de gezen öğrenciler, polis tarihi hakkındabilgiler aldı ve ziyaret sonunda Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye çiçektakdim etti. Kuni de, öğretmen Serhat Bayar’a ziyaret anısı olarak Polis Örgütüsembolü ve flaması takdim etti.