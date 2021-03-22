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Dört gün boyunca yağış ve soğuk hava bekleniyor

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Dört gün boyunca yağış ve soğuk hava bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, havanın önümüzdeki dört gün yağış beklendiğini açıkladı.
23 – 29 Mart tarihlerini kapsayan rapora göre, hafta sonu ise don olayı yaşanacak. İlgili sürede bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü serin ve nemli diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Buna göre, yarın hava parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak, sabah erken saatlerde sis görülecek. Hava çarşambadan cumaya kadar parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Hafta sonu ise açık az bulutlu geçecek, sabah saatleri yer yer don olayı yaşanacak. 
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günü 22 - 25 derece, diğer günlerde ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.
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