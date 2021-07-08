Dört bölgede yarın elektrik kesintisi olacak

Lefke Hasan Efe Sokak ve Hacı Karaosman Sokak bölgelerinde yarın yaklaşık üç saat elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Lefke Hasan Efe Sokak ve Hacı Karaosman Sokak bölgelerine elektrik verilemeyecek.

LAPTA’DA DA ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 16.00 saatleri arasında Lapta Başpınar Meydanı’nın (Yeni Camii) dağ kısmına elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerekiyor.

KARAAĞAÇ VE ESENTEPE’YE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.30 – 16.30 saatleri arasında Karaağaç ve Esentepe’nin batı sahiline elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.