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Dört bölgede elektrik kesintisi yapılacak

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Dört bölgede elektrik kesintisi yapılacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00-12.00 saatleri arasında Akıncılar ve Gaziler köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceğini açıkladı.
Elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
Öte yandan Tatlısu sahil seralar ve eski gölet civarı bölgesinde yarın yaklaşık 7 saat elektrik kesintisi meydana geleceği bildirildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.
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